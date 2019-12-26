СК РФ расследует обстоятельства смертельного ДТП с автобусом под Липецком

Липецк, 26 декабря. Следственный комитет Российской Федерации (СК РФ) начал проверку по факту ДТП с рейсовым автобусом под Липецком.

Как передают в ведомстве, была начата процессуальная проверка.

«В настоящее время организована процессуальная проверка, на место происшествия отправились следователи СУ СК РФ по Липецкой области. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение», — сообщают в региональном управлении ведомства.

ДТП случилось на трассе М-4 «Дон» в Становлянском районе Липецкой области. В автобусе было 17 пассажиров и 2 водителя. Как сообщается, два человека погибли, еще восемь были ранены. Среди пострадавших есть ребенок, а также люди в тяжелом состоянии.

Согласно предварительным данным, водитель не сумел справиться с управлением, из-за чего транспортное средство опрокинулось в кювет. Предположительно, причиной аварии могли стать неблагоприятные погодные условия, сообщают «Известия».

В администрации области отметили, что автобус зарегистрирован в Грузии и следовал из Москвы в Тбилиси. Согласно информации, все пассажиры были грузинскими гражданами.