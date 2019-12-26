Террористы ПНС Ливии попросили у Турции военной поддержки

Триполи, 26 декабря. Боевики так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии обратились с официальным запросом к Турции с просьбой оказать им военную поддержку. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на представителя Ливии.

Согласно его заявлению, боевики ПНС просят у Турции «воздушную, наземную и морскую» поддержку.

В 2014 году Ливийская национальная армия (ЛНА), возглавляемая фельдмаршалом Халифой Хафтаром начала контртеррористическую операцию по полному освобождению территории страны от террористов, захвативших ряд регионов Ливии после свержения президента страны Муамара Каддафи в 2011 году.

Весной 2019 года ЛНА перешла к новому этапу операции, который подразумевает под собой освобождение ливийской столицы Триполи от вооруженных формирование так называемого ПНС, активно сотрудничающего с боевиками запрещенных в РФ террористических организаций – таких, как ИГ1, «Аль-Каида»1 и «Братья-мусульмане»1.

Террористы из ПНС получают поддержку из Турции, которая незаконно поставляет боевикам оружие, боеприпасы и боевиков – преимущественно, из Сирии. Стоит отметить, что в отношении Ливии действует оружейное эмбарго ООН, однако Турция регулярно нарушает его, используя морские и воздушные каналы.

1 Организация запрещена на территории РФ.