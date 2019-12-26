Энергостратегия России не исключает допуск сторонних компаний к экспорту газа по трубе

Москва, 26 декабря. Энергостратегия РФ до 2035 года не будет препятствовать допуску независимых производителей газа к трубопроводному экспорту, если возникнет необходимость увеличивать поставки. Об этом сказано в проекте энергостратегии, на сайте Министерства энергетики России.

Как отмечается, на данный момент монополия на экспорт трубопроводного газа законодательно закреплена за «Газпромом».

«Предусмотрено сохранение единого канала экспорта трубопроводного газа. При необходимости ускорения темпов роста и расширения объемов экспорта трубопроводного газа будет рассмотрен вопрос о возможности поставок через единый экспортный канал газа независимых производителей», — говорится в проекте энергостратегии.

В документе подчеркивается, что при сохранении текущей системы управления единой системой газоснабжения требуется продолжать работу по достижению финансовой прозрачности монопольной деятельности «Газпрома», учитывая инвестиционные и операционные затраты.

В проекте говорится, что одной из главных мер в энергостратегии является госрегулирование в транспортировке газа по магистральным газопроводам и оказании услуг по хранению газа в подземных хранилищах (ПХГ).

Согласно прогнозам из документа, Российская Федерация в ближайшие 15 лет может увеличить экспорт СПГ до 98,2-112,7 млрд куб. м в год, трубопроводного газа — до 255-300 млрд куб. м. К примеру, за 2018 года РФ экспортировала 26,9 млрд куб. м СПГ, и 220,6 млрд куб. м трубопроводного газа. Соответственно к 2035 году газовые поставки могут вырасти от 15 до 36%, а экспорт СПГ может увеличиться в 3-4 раза.

Также в проекте сказано, что уровень газификации регионов страны к 2035 году должен составлять 82,3%. По данным за 2018 год, уровень газификации составлял 68,6%.

Уровень газификации российских регионов к 2035 году должен повыситься до 82,9% с 68,6% в 2018 году.