Российские военные в Сирии передали гумпомощь жителям провинций Алеппо и Даръа

Алеппо, 26 декабря. За минувшие сутки российские военные провели две гуманитарные акции в Сирии: продовольственные наборы передали жителям провинций Алеппо и Даръа, сообщается в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон в САР.

Представители ЦПВС провели гумакции в населенных пунктах Хан-Мамит провинции Алеппо и Нава провинции Даръа. Нуждающимся жителям передали 850 продовольственных наборов общим весом 2,91 тонны.

В общей сложности Центром по примирению уже проведено 2 303 гуманитарных акции, а общий вес гуманитарного груза составил 3 875,16 тонны.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало подробности гуманитарной акции, прошедшей в населенном пункте Нава. российские военные раздали продуктовые наборы, школьникам подарили красивые рюкзаки и новогодние гостинцы. Вместе с военными в провинцию Даръа приехали медики. Врачи бесплатно осмотрели каждого, кому требовалась помощь, снабдили нужными лекарствами. Жители населенного пункта Нава заявили, что очень благодарны за помощь России в это трудное время.