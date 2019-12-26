Полиция возбудила уголовное дело по факту аварии с участием автобуса в Липецкой области

Липецк, 26 декабря. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту крупного ДТП в Липецкой области, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД. В результате аварии перевернулся автобус с грузинскими номерами, который двигался по маршруту Москва ― Тбилиси.

«Возбуждено дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»). На месте ДТП продолжают работать следственные органы», — приводит заявление пресс-службы ТАСС.

Напомним, что в салоне находились семнадцать пассажиров и водитель. Автобус съехал в кювет и перевернулся. Самостоятельно выбраться из салона смогли 15 человек. Двое оказались зажаты. Федеральное агентство новостей уже публиковало видео с места происшествия.