Боевики в Сирии обстреляли 26 населенных пунктов провинций Хама, Алеппо, Латакия и Идлиб

Алеппо, 26 декабря. Боевики за сутки обстреляли 26 населенных пунктов сирийских провинций Алеппо, Латакия, Хама и Идлиб в нарушение режима прекращения огня, сообщается в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон в САР.

Боевики, действующие на территории Идлибской зоны деэскалации, продолжают нарушать режим прекращения боевых действий. За минувшие сутки было зафиксировано 47 обстрелов.

Боевики совершили обстрелы населенных пунктов Сабикия, Биньямин, Маканис-эд-Дувайри, Алеппо, Абтин провинции Алеппо; Санджека, Сафсафа, Нахшебба, Кинсибба, Ардаш-Даг, Айн-эн-Ашра, Кальят-Марза провинции Латакия; Кара-Джурн, Телль-Метвази, Захабия, Кара-Джурн, Дар-Хардата, Хуайз провинции Хама; Зайтуна, Хан-Шейхун, Эс-Салихия, Барагити, Шарки-Кафер-Дун, Кафер-Айн, Кара-Джурн, Телль-эт-Турки провинции Идлиб.

Ранее в четверг Федеральное агентство новостей сообщало, что военнослужащие Вооруженных сил РФ в преддверии праздников оказали помощь жителям провинции Даръа в Сирии, чтобы каждая семья смогла счастливо отметить Новый год. Участники гуманитарной акции раздали детям подарки, взрослым — продукты. Российские военные врачи вели прием и оказали медицинскую помощь всем нуждающимся.