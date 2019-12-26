Названа дата прощания с Волчек

Москва, 26 декабря. Прощание с художественным руководителем «Современника» Галиной Волчек состоится 29 декабря.

«Прощание с Галиной Борисовной состоится 29 декабря в театре. О времени будет сообщено чуть позже», — цитирует РИА Новости пресс-службу «Современника».

Художественный руководитель московского театра «Современник» Галина Волчек скончалась на 87-м году жизни. Худрук недавно перенесла двухстороннее воспаление легких, а в 2014 году у нее случилась блокада сердца. Дата прощания и похорон пока не называется.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин назвал невосполнимой утратой смерть народной артистки СССР Волчек.