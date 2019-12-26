Названа дата прощания с Волчек

Москва, 26 декабря. Прощание с художественным руководителем «Современника» Галиной Волчек состоится 29 декабря.
«Прощание с Галиной Борисовной состоится 29 декабря в театре. О времени будет сообщено чуть позже», — цитирует РИА Новости пресс-службу «Современника».
Художественный руководитель московского театра «Современник» Галина Волчек скончалась на 87-м году жизни. Худрук недавно перенесла двухстороннее воспаление легких, а в 2014 году у нее случилась блокада сердца. Дата прощания и похорон пока не называется.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин назвал невосполнимой утратой смерть народной артистки СССР Волчек.
«Не стало Галины Борисовны Волчек. Ужасно жаль. Невосполнимая утрата для нас, для театрального мира. Соболезную родным, близким», — написал градоначальник в своем микроблоге в Twitter.