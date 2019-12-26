Совместное патрулирование военных РФ и Турции в Сирии прошло в провинции Алеппо

Алеппо, 26 декабря. Подразделения военной полиции РФ вместе с турецкими коллегами провели совместное патрулирование в сирийской провинции Алеппо. Колонну военных прикрывали вертолеты ВКС РФ, сообщается в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон в САР.

В четверг состоялось очередное совместное российско-турецкое патрулирование по маршруту Гариб — Тахтик — Тахтани в провинции Алеппо. Безопасность колонны с воздуха обеспечивали вертолеты ВКС России.

Подразделения российской военной полиции продолжили патрулирование по маршрутам Камышлы — электростанция «Мабрук», Камышлы — Сагир-Фаукани, Айн-Исса — Байтман в провинции Хасака, Аджами — Бегекли, Аджами — Мембидж в провинции Алеппо.

Напомним, 9 октября Анкара объявила о начале антитеррористической операции «Источник мира», которая была направлена против бандформирований курдов и террористов группировки «Исламское государство»1 (запрещена на территории РФ). Турция поставила перед собой цель создать зону безопасности в районе сирийско-турецкой границы.

22 октября 2019 года лидеры России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган на переговорах в Сочи приняли совместный меморандум, который ознаменовал окончание операции Анкары. С 23 октября на сирийскую сторону границы были введены силы российской военной полиции и сирийские пограничники для вывода курдов, передавала «Газета.ру». Впоследствии российские, сирийские и турецкие войска начали совместное патрулирование установленной зоны безопасности.

1 Организация запрещена на территории РФ.