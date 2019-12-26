Стала известна причина пожара на могиле Децла

Москва, 26 декабря. Работники Пятницкого кладбища в Москве назвали причину пожара на могиле рэпера Децла, сообщает телеканал «360».

26 декабря около 16.00 персонал кладбища обнаружил огонь на могиле Кирилла Толмацкого, более известного под творческим псевдонимом Децл. Работники потушили возгорание собственными силами, после чего доложили родственникам хип-хоп исполнителя о произошедшем.

«Было установлено, что возгорание произошло после посещения могилы фанатами музыканта. В результате безответственного использования поминальных свечей произошло возгорание пластиковых венков», — сообщают в ГБУ «Ритуал».

Также в ГБУ «Ритуал» подчеркнули, что окажут помощь родным Кирилла Толмацкого в восстановлении могилы.

Однако мать рэпера не верит в версию со свечками и случайным возгоранием, по ее мнению, таких совпадений не может быть, сообщает «Газета.ру».

«Это произошло и произошло. Просто я не понимаю, кому это может быть надо. Когда мне говорят, что это от свечки — слушайте, 10 месяцев такого не было. Конечно, можно сказать, что в один день вдруг произошло. Но нет», — заявляет мать артиста.

Однако мать Кирилла Толмацкого говорит, что не будет принимать дополнительные меры для выяснения деталей произошедшего. Она говорит, что на кладбище установлены видеокамеры, но как ей сказали, «они не работают».

По ее словам, единственное что не сгорело — живые цветы на могиле музыканта. Также она выразила сожаление, что огонь не пожалел и коробку со стихами и пожеланиями от поклонников творчества рэпера.

Децл скончался в возрасте 35 лет после выступления в Ижевске 3 февраля 2019 года. Причиной смерти стало врожденное заболевание сердца — гипертрофическая кардиомиопатия.