Эксперт предупредил пользователей о рисках ночной зарядки смартфонов

Москва, 26 декабря. Частая зарядка мобильного телефона после достижения 100% емкости батареи приводит к быстрому старению литий-ионного аккумулятора, заявил Доминик Шульте, управляющий директор немецкой компании BatterieIngenieure, специализирующейся на исследовании и производстве аккумуляторов.

Как передает Business Insider, Шульте рассказала, что «лучше всего заряжать телефон утром или в любое другое время». Главное — не держать смартфон всю ночь на зарядке.

При этом в компаниях Apple, Samsung и LG заявили, что переживать из-за оставленного заряжаться на ночь смартфона не стоит. В частности, менеджер по продукту компании Google Рональд Хо сообщил, что, когда смартфон заряжен на 100%, «внутреннее зарядное устройство телефона перестает работать, чтобы предотвратить перезарядку».

Шульте заявляет, что замедлить старение аккумулятора можно, если держать зарядку на уровне 30-50%.

Ранее «Газета.ру» сообщала, что окружной прокурор Лос-Анджелеса выпустил официальное сообщение, в котором предостерегает путешественников от использования USB-станций в аэропортах, отелях и вокзалах для подзарядки гаджетов.

Несмотря на то, что публичные зарядные станции с USB-кабелями для любой модели смартфона являются крайне удобными, особенно для путешественников, эксперты по кибербезопасности не рекомендуют ими пользоваться. Все дело в «общественных» шнурах для подзарядки, которые могут быть специально модифицированы, чтобы заразить гаджет или украсть с него личную информацию.