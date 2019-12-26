Сотрудников украинского «Ощадбанка» подозревают в присвоении денег вкладчиков

Киев, 26 декабря. Двух сотрудников украинского государственного «Ощадбанка» подозревают в хищении около 95 тысяч долларов со счетов вкладчиков. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры Украины.

«В результате таких действий пострадали 72 человека — в подавляющем большинстве это пенсионеры и дети-инвалиды», — уточнили в пресс-службе.

По данным следствия, управляющий районного отделения «Ощадбанка» в Кировоградской области вступил в сговор с ведущим специалистом. Предполагается, что с 2016 по 2018 год сотрудники организации присваивали деньги вкладчиков, совершая необоснованные банковские операции и переводя средства с депозитных счетов на подставные карточные счета по сфальсифицированным документам.

Работников банка подозревают в организации преступной схемы присвоения средств с текущих и депозитных счетов клиентов. Управляющему и ведущему специалисту грозит от семи до 12 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Ранее неизвестные злоумышленники взорвали отделение «Ощадбанка» в Днепровском районе Киева. По предварительным данным, целью преступников был банкомат, однако сильная взрывная волна разрушила само отделение.