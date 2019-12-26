Песков рассказал, как Путин справляет Новый год

Москва, 26 декабря. Президент РФ Владимир Путин предпочитает справлять Новый год дома вместе со своими близкими и друзьями. Об этом в четверг сообщил журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

Официальный представитель Кремля подчеркнул, что такое времяпрепровождения российский лидер может себе позволить только когда у него нет работы.

«Если нет таких деловых поездок, то он всегда предпочитает это делать дома, в кругу родных, друзей. Делает это скромно. Это его личное время, которое не так часто бывает», — отметил он.

Песков также добавил, что Путину довелось встречать Новый год во многих районах России. Однажды, к примеру, президент отмечал праздник в Хабаровске.

Напомним, что Путин вместе с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым посетил Большой театр, где проходит новогодний торжественный вечер. Глава государства выступил с речью, во время которой выразил надежду на то, что следующий год будет успешным для России.