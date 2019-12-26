Голодец назвала Волчек одним создателей современного отечественного театра

Москва, 26 декабря. Галина Волчек была одним из создателей современного отечественного театра, под ее началом «Современник» занял ведущие позиции в театральном искусстве России, заявила вице-премьер РФ Ольга Голодец.

По словам Ольги Голодец, под руководством Галины Волчек «Современник» стал одним из самых популярных и любимых театров Москвы, и занял лидерские позиции в театральном искусстве целой России.

«Она была одним из создателей современного российского театра, выдающейся актрисой и режиссером, талантливым педагогом, чьи ученики составляют сегодня славу отечественной сцены. Это огромная, невосполнимая утрата для нашей культуры», — заявила вице-премьер РФ.

Голодец подчеркнула, что работы Волчек пользуются успехом не только на родине, но и во многих других странах.

«Глубоко соболезную родным и близким Галины Борисовны, актерской труппе «Современника» и всем, кто любит театр», -— выразила скорбь Ольга Голодец.

Ранее стало известно, что народная актриса СССР и худрук театра «Современник» Галина Волчек ушла из жизни в возрасте 86 лет после тяжелой болезни.