Собянин соболезнует родным и близким Галины Волчек

Москва, 26 декабря. Мэр Москвы Сергей Собянин назвал невосполнимой утратой смерть народной артистки СССР, художественного руководителя «Современника» Галины Волчек.

«Не стало Галины Борисовны Волчек. Ужасно жаль. Невосполнимая утрата для нас, для театрального мира. Соболезную родным, близким», — написал градоначальник в своем микроблоге в Twitter.

Ранее соболезнования в связи со смертью Волчек выразила певица и актриса Кристина Орбакайте. На своей странице в Instagram она поблагодарила Галину Борисовну за любовь и доверие. По ее словам, ей до сих пор не верится, что она больше не сможет обнять знаменитого режиссера.

Актриса Светлана Немоляева в беседе с RT подчеркнула, что смерть Волчек — «это горе целого поколения». По ее словам, «Галя прожила яркую и безупречно талантливую жизнь».

Художественный руководитель московского театра «Современник» Галина Волчек скончалась на 87-м году жизни, передавала «Газета.ру». Худрук недавно перенесла двухстороннее воспаление легких, а в 2014 году у нее случилась блокада сердца. Дата прощания и похорон пока не называется.

Народная артистка СССР, лауреат Государственной премии Галина Волчек окончила в 1955 году Школу-студию МХАТ. Она была одним из создателей «Современника». Начинала свою карьеру как актриса, но в 1961 году занялась режиссурой.