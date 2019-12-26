Волчек вошла в историю искусства, заявил Винокур

Москва, 26 декабря. Художественный руководитель московского театра «Современник» Галина Волчек вошла в историю искусства, уверен певец и телеведущий Владимир Винокур.

«Ушла великая женщина, режиссер, актриса, человек. Она вошла в историю искусства целой страны, России. Все скорбят: близкие, артисты, народ, потому что ее все знали и любили. Это Галина Волчек, — заявил Винокур в беседе с «Ридусом».

К сообщает издание, Волчек госпитализировали в Боткинскую больницу, где она впала в кому. На фоне сердечно-сосудистой недостаточности у нее развилась атрофия мозга.

Напомним, что в четверг вечером стало известно о смерти Галины Волчек, которая ушла из жизни на 87-м году жизни. Режиссер не так давно перенесла двухстороннее воспаление легких. Дата прощания и похорон пока не называется.

Волчек руководила «Современником» с 1989 года. Она успела оставить свой след в истории русского театра как актриса и как режиссер. Худрук «Современника» поставила такие спектакли, как «Обыкновенная история», «На дне», «Восхождение на Фудзияму», «Вишневый сад», «Три сестры», «Плаха» и «Пигмалион».