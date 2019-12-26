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Орбакайте поблагодарила Волчек за любовь и доверие

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Орбакайте поблагодарила Волчек за любовь и доверие

Москва, 26 декабря. Певица и актриса Кристина Орбакайте выразила соболезнования в связи со смертью художественного руководителя театра «Современник» Галины Волчек. 

«Спасибо, Моя дорогая, Галина Борисовна за подаренное мне счастье находиться, творить, играть рядом с Вами. Спасибо за вашу любовь и доверие. Вы всегда в моем сердце. Я еще не могу поверить, что не смогу больше вас обнять», — написала на своей странице в Instafram Орбакайте. 

Ранее актриса Светлана Немоляева подчеркнула, что смерть Волчек — «это горе целого поколения». По ее словам, «Галя прожила яркую и безупречно талантливую жизнь».

Художественный руководитель московского театра «Современник» Галина Волчек скончалась на 87-м году жизни, передавала «Газета.ру». Худрук недавно перенесла двухстороннее воспаление легких, а в 2014 году у нее случилась блокада сердца. Дата прощания и похорон пока не называется.

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