Клара Новикова рассказала о веселом характере Галины Волчек

Москва, 26 декабря. Актриса Клара Новикова прокомментировала смерть артистки Галины Волчек. По ее словам, покойная отличалась веселым нравом и очень любила анекдоты.

«Она была очень весёлой! Любила анекдоты! Мы с ней на шопинг ездили, она очень это любила! Она фантастически ухаживала за собой, одевалась, несмотря на свое состояние», — рассказала Клара Новикова.

Отмечается, что в последнее время Волчек много болела, а коллеги часто видели ее в инвалидном кресле.

Как сообщалось ранее, Художественный руководитель театра «Современник», народная артистка СССР Галина Волчек умерла в возрасте 86 лет.

Ее госпитализировали 24 декабря, затем перевели в реанимацию. По непроверенной информации, Волчек впала в кому. Как рассказал источник ТАСС, Волчек находилась в Боткинской больнице с двусторонним воспалением легких.

Волчек руководила «Современником» с 1989 года. Она успела оставить свой след в истории русского театра как актриса и как режиссер. Худрук «Современника» поставила такие спектакли, как «Обыкновенная история», «На дне», «Восхождение на Фудзияму», «Вишневый сад», «Три сестры», «Плаха» и «Пигмалион».