Генсек ООН обеспокоен задержками в выдаче виз США представителям РФ

Нью-Йорк, 26 декабря. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обеспокоен задержками в выдаче виз США представителям России, а также других стран. Об этом сообщает офис генсека всемирной организации.

Как заявил официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик, офис генерального секретаря ООН будет внимательно следить за тем, чтобы США выдавали визы российским дипломатам, принимающим участие в мероприятиях всемирной организации.

«Генсек сохраняет сильную обеспокоенность задержками в выдаче американских виз представителям РФ и других стран. Он (Гутерриш – Прим. ФАН) и его сотрудники продолжат внимательно следить за этой темой», — сказал он.

Напомним, что официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее обвинила Гутерриша в игнорировании нарушений со стороны США по отношению к российским дипломатам.

19 декабря Генассамблея ООН приняла резолюцию, согласно которой США обязаны своевременно выдавать въездные визы дипломатам, участвующим в мероприятиях всемирной организации. Резолюция была принята после инцидента осенью 2019 года, когда США не выдали визы 18 российским дипломатам, направлявшимся на заседании ГА ООН.