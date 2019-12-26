Олег Басилашвили назвал уход из жизни Волчек трагедией и горем

Москва, 26 декабря. Народный артист СССР Олег Басилашвили назвал смерть худрука театра «Современник» Галины Волчек страшным событием.

Олег Басилашвили выразил скорбь в связи со смертью актрисы Галины Волчек, а также заявил, что ее уход — большая трагедия. По его словам, это горе для миллионов людей, кто знал ее как актрису, для ее коллег кто с ней работал, а также для тех актеров и актрис, которых она воспитала. Басилашвили отметил человеческие и профессиональные качества коллеги, передает RT.

«Это горе для миллионов людей, которые знали Волчек как актрису, для сотен тысяч актеров, с которыми она работала, для тех актеров и актрис, которых она воспитывала в театре «Современник», руководителем которого она долгое время была… Царствие ей небесное, замечательная актриса, честный, порядочный человек ушел от нас», — скорбит народный артист Советского Союза.

Ранее стало известно, что актриса и художественный руководитель театра «Современник» Галина Волчек ушла из жизни в возрасте 86 лет в одной из московских клиник. Сообщалось, что у нее было диагностировано воспаление легких.