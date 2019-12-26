Худрук «Ленкома» назвал Волчек «последней из могикан»

Москва, 26 декабря. Директор и художественный руководитель театра «Ленком» Марк Варшавер назвал скончавшегося худрука «Современника» Галину Волчек — великим мастером.

«Нет слов, потому что ушла последняя практически из могикан. Уникальный человек, великий мастер, прелестная актриса, замечательный организатор театрального дела, настоящий художественный руководитель», — рассказал он телеканалу RT.

Варшавер отметил, что уход из жизни Волчек стал для него как удар по голове. Сперва осиротел «Ленком», когда в сентябре скончался его художественный руководитель Марк Захаров, теперь — «Современник». Директор также добавил, что Волчек была сильным человеком, которая любила жизнь и свое дело.

Ранее источник Федерального агентства новостей сообщил о смерти худрука «Современника», который скончался на 87-м году жизни. Режиссер не так давно перенесла двухстороннее воспаление легких. Дата прощания и похорон пока не называется.

Отметим, что Марк Захаров также скончался из-за воспаления легких. Знаменитый режиссер, который оставил заметный след не только в театральном искусстве, но и в советском кинематографе, скончался в сентябре. Последние дни жизни прославленный режиссер находился в Национальном медицинском исследовательском центре трансплантологии и искусственных органов имени академика В. И. Шумакова.