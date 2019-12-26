Немоляева назвала смерть Волчек «горем целого поколения»

Москва, 26 декабря. Актриса Светлана Немоляева выразила соболезнования в связи со смертью художественного руководителя «Современника» Галины Волчек. По словам актрисы, «это горе целого поколения».

Немоляева рассказала RT, что знакома с Волчек уже много лет.

«Я заканчивала 10-й класс, а она уже училась во МХАТе. Ее папа не хотел, чтобы она была актрисой, поступила втайне от него. Когда мы встречались, всегда с большой радостью виделись друг с другом. Я очень ценила ее талант, ее режиссерскую работу», — поделилась актриса.

Немоляева подчеркнула, что смерть Волчек — «это горе целого поколения».

«Галя прожила яркую и безупречно талантливую жизнь», — отметила актриса.

Художественный руководитель московского театра «Современник» Галина Волчек скончалась на 87-м году жизни. Худрук недавно перенесла двухстороннее воспаление легких, а в 2014 году у нее случилась блокада сердца. Дата прощания и похорон пока не называется.

Народная артистка СССР, лауреат Государственной премии Галина Волчек окончила в 1955 году Школу-студию МХАТ. Она была одним из создателей «Современника». Свою карьеру Волчек начала как актриса, в 1961 году начала заниматься режиссурой, напоминают «Известия».