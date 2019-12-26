Дед Мороз скончался на детском утреннике в Мурманской области

Мурманск, 26 декабря. Мужчина, игравший роль Деда Мороза, скончался прямо во время утренника в одном из детских садов города Североморска Мурманской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СК РФ.

Уточняется, что мужчина почувствовал себя плохо во время раздачи подарков. Как сообщили свидетели произошедшего в соцсетях, дети не успели понять, что произошло, передает НСН.

Умершему мужчине был 51 год, По предварительной версии, он ушел из жизни по естественным причинам, пишет «Газета.ру». Следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу, чтобы определить, от чего именно умер мужчина. Кроме того, устанавливается, был ли скончавшийся сотрудником детского сада или приглашенным актером.

Напомним, похожий случай произошел около года назад в Кемерово. Там 67-летний актер в костюме Деда Мороза почувствовал себя плохо на утреннике, после чего ему вызвали скорую. Мужчина скончался до приезда медиков, сообщает «Царьград».