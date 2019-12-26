Рассказ Жириновского про кроликов рассмешил членов правительства

Москва, 26 декабря. Глава ЛДПР Владимир Жириновский, выступая на заседании Госсовета по вопросам развития агропромышленного комплекса с участием президента России Владимира Путина, рассмешил собравшихся историей про кроликов.

Жириновский выступил с речью, в которой призвал возродить в России крестьянство, а также озвучил некоторые проблемы в сельском хозяйстве РФ. По его словам, только фермер-собственник может надлежащим образом заботиться о хозяйстве.

«Я держу кроликов. Иду на демонстрацию — что-то у меня свербит, неприятно. Возвращаюсь — у кролика лапка попала между досок, и он пищит. Я за десять километров чувствую — у моего кролика беда!», — рассказал Жириновский случай из жизни.

На кадрах видео с заседания видно, как министр экономического развития Максим Орешкин во время речи главы ЛДПР смеется, а председатель Госдумы Вячеслав Володин с трудом сдерживает смех. Премьер-министр Дмитрий Медведев несколько раз улыбнулся, а президент РФ вздохнул, слушая речь Жириновского.

Напомним, что Жириновский уже долгое время увлекается разведением кроликов, а также куриц и гусей. О своем хобби он рассказывал еще в 2015 году. Глава ЛДПР даже устраивал бесплатные мастер-классы по звероводству. А в 2018 году прошла встреча Жириновского со студентами и преподавателями Смоленской сельскохозяйственной академии, в ходе которой ему подарили кроликов.