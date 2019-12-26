Мать Децла не верит в случайность пожара на могиле сына

Москва, 26 декабря. Могила известного российского рэпера Децла (Кирилл Толмацкий) на Пятницком кладбище Москвы сильно пострадала от пожара, который произошел накануне. Об этом заявила мать музыканта Ирина Толмацкая.

«Я села в машину, приехала и увидела, что сгорели венки, портрет, пожелания и письма от поклонников, стихи — там целая коробка стояла, все сгорело», — рассказала она телеканалу 360.

Администрация кладбища утверждает, что речь идет о несчастном случае, однако женщина не верит в случайность пожара и склоняется к версии о поджоге. Она обратила внимание на то, что находящаяся напротив могила не пострадала от огня. Выявить возможных вандалов сложно, поскольку возле места упокоения Децла отсутствуют камеры видеонаблюдения.

Толмацкая призвала всех людей, которые приходят на кладбище, проявлять уважение к усопшим или не приходить вовсе. При этом она отказалась подавать заявление против сотрудников кладбища.

В разговоре с «Газетой.ру» мать рэпера пояснила, что намерена самостоятельно восстановить могилу сына. Женщина добавила, что у нее нет никаких подозреваемых.

Напомним, что Децл, который был главной звездой российского хип-хопа в начале двухтысячных, скончался в феврале 2019 года в Ижевске в возрасте 35 лет. После выступления на частной вечеринке рэпер почувствовал себя плохо. Бригада скорой помощи явилась через пять минут и полчаса пыталась реанимировать музыканта, однако безрезультатно — Кирилл Толмацкий скончался в результате остановки сердца.

Уход из жизни Децла породил множество конспирологических теорий, причиной которых стала его последняя запись в Instagram. Незадолго до смерти рэпер разместил в соцсетях собственную картину с подписью «RIP RGB». Кроме того, в 2007 году Децл заявлял в интервью ижевскому изданию, что хотел бы инсценировать свою смерть в 35-летнем возрасте и уехать жить на остров.