Семья Ещенко готова провести эксгумацию убитой аспирантки 

Санкт-Петербург, 26 декабря. Семья убитой аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко готова провести эксгумацию, чтобы дозахоронить обнаруженные в Мойке ноги девушки. Об этом рассказал отец Анастасии Олег Ещенко.

В четверг стало известно, что спустя полтора месяца после убийства Ещенко водолазы обнаружили в реке Мойке последние останки девушки — ноги. Почти все тело убитой аспирантки было найдено в реке сразу же. После опознания мать с отцом забрали останки дочери на родину в Краснодарский край, где и захоронили.

«Если экспертиза подтвердит, что это останки, конечно, мы будем забирать и хоронить. Мы же их не бросим. Скорее всего, да, придется провести эксгумацию», — рассказал KP.RU Олег Ещенко.

Отец убитой девушки также рассказал, что до сих пор Соколов не приносил семье никаких извинений. После заседания суда было сообщение от его адвоката, что тот хочет извиниться, однако «официальных извинений не было».

Попытку самоубийства Соколова Олег Ещенко назвал фарсом.

«Если бы он хотел покончить с собой, он бы покончил. Это больше похоже на фарс. Плюс эти постоянные версии, то луна на него нашла, то Настя спровоцировала, то дети виноваты. Версий шесть или семь было. Я думаю, это тоже о чем-то говорит», — заявил он.

Адвокат Олега Соколова Александр Почуев отказался комментировать информацию об обнаружении останков убитой девушки, сославшись на тайну следствия. При этом он добавил, что «вряд ли это будет иметь какое-либо значимое доказательственное значение», поскольку Соколов уже во всем чистосердечно признался.

Напомним, в начале ноября из Мойки вытащили бывшего доцента СПбГУ Олега Соколова, который пытался утопить рюкзак с отрезанными женскими руками, однако сам упал в воду. При обыске в его квартире полиция нашла обезглавленное тело сожительницы историка — 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко. Позже Соколов признался, что застрелил девушку, а потом пытался по частям избавиться от ее останков.

В настоящее время Соколов находится под следствием. 24 декабря суд продлил ему срок ареста до 9 апреля 2020 года, передавала «Газета.ру». Следствие по громкому делу ведет центральный аппарат Следственного комитета РФ. Сам Соколов был переведен из петербургских «Крестов» в московский СИЗО «Бутырка» и в настоящий момент проходит психиатрическую экспертизу.