Российские хоккеисты уступили чешским на старте молодежного чемпионата мира

Острава, 26 декабря. Сборная российских хоккеистов проиграла команде Чехии в стартовом матче молодежного чемпионата мира. Матч группы B проходил в чешской Остраве и завершился со счетом 4:3.

В ворота российской команды забивали Шимон Кубичек (3-я минута), Ян Мышак (8-я), Матей Блумел (26-я) и Ян Йеник (38-я).

В составе нашей команды дублем отметился Егор Замула (11-я и 27-я), еще один гол на счету Василия Подколзина (15-я)

В третьем периоде российский голкипер Ярослав Аскаров уступил место в воротах Амиру Мифтахову.

Стоит отметить, что Аскаров в первых двух периодах отразил 13 бросков, а Мифтахов в третьем периоде совершил пять сейвов.

Следующий матч у российской сборной запланирован 28 декабря с канадцами.

Ранее ФАН сообщал, что матч Ночной хоккейной лиги на Красной площади завершился со счетом 8:5 в пользу команды президента России Владимира Путина.