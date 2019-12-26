Путин в Большом театре поздравил руководство страны с наступающим Новым годом

Москва, 26 декабря. Президент России Владимир Путин поздравил руководство страны с наступающим Новым годом. К членам правительства он обратился на праздничном вечере в Большом театре.

«Сердечно поздравляю вас с наступающим 2020 годом, пусть он будет успешным. Желаю вам крепкого здоровья, с Новым годом!» — сказал глава государства.

Как ранее сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, на новогоднем вечере на сцене Большого театра представят одноактные балеты «Кармен-сюита» и «Бриллианты». Также на мероприятии присутствуют российские законодатели, члены правительства, спортсмены, военные, общественники и деятели культуры.

О планах Владимира Путина на новогодние праздники Песков пока рассказать не смог. По словам пресс-секретаря президента, до Нового года еще «работать и работать». При этом Песков заверил, что как только станет известно о планах главы государства на праздники, он проинформирует журналистов об этом.