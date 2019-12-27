Сирия, 27 декабря. Жители города Камышлы в Хасаке забросали камнями американский автомобиль. Два сирийца пострадали под огнем боевиков в Алеппо. Военная полиция РФ заняла бывший опорный пункт США в Ракке, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: зачищали территорию провинции Алеппо от следов военного присутствия боевиков; лишились пяти проправительственных бойцов в результате авианалета неизвестных ВВС в Дейр-эз-Зоре; заняли укрепрайон США у деревни Тель ас-Самин в Ракке.

«Тахрир аш-Шам»: лишилась ряда населенных пунктов на юго-востоке Идлиба; обстреляла квартал Аль-Халидия в городе Алеппо.

«Исламское государство»1: подозревается в организации нападения на курдских боевиков севернее Ракки.

Курдские вооруженные группировки: пережили взрыв у населенного пункта Ас-Сабха в Дейр-эз-Зоре; столкнулись с недовольством населения в Дейр-эз-Зоре.

Соединенные Штаты: были встречены жителями Северной Хасаки ударами камней.

ВС Турции и протурецкие силы: направили новый военный конвой в Идлиб: задержали семь террористок ИГ1 на границе с Турцией в Идлибе.

Провинция Алеппо

Исламисты незаконных группировок, отряды которых базируются к западу от Алеппо, в очередной раз ударили по мирным районам административного центра провинции. Twitter-канал (qstreetjournal) заявлял о том, что под ударом оказался квартал Аль-Халидия, в результате чего пострадали два местных жителя.

По данным военного источника в Twitter (sanaajel), инженерные подразделения Сирийской арабской армии (САА) продолжили выполнять задачи по разминированию местности в провинции. Саперы САА были задействованы в районе Аз-Зираа и населенных пунктах Кафр-Кар и Кафр-Найа в период с 9.00 до 14.00.

В приграничных с Турцией районах состоялось очередное патрулирование безопасной зоны объединенными силами военной полиции РФ и ВС Турции. Twitter-канал (euphratespost) передавал, что маршрут следования совместного конвоя пролегал через территорию Алеппо и соседней Ракки.

Провинция Дейр-эз-Зор

В Восточном Дейр-эз-Зоре продолжились вылазки боевиков «Исламского государства». Как передавал на своей странице в сети Twitter военный источник (huseyinbozan), два взрыва, в организации которых обвиняются террористы, прогремели в зонах контроля «Демократических сил Сирии»**** (SDF). Первый произошел у населенного пункта Ас-Сабха и привел к гибели и ранению ряда курдских боевиков, второй — в поселении Джазрат Абу-Хамид.

Поступили данные о последствиях воздушной атаки неизвестных ВВС на военный штаб союзников армии Башара Асада поблизости от сирийско-иракской границы, случившейся в эту среду. Информагентство Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) передавало, что удары неопознанной авиации привели к гибели пяти проасадовских ополченцев-шиитов. В проведении авианалета подозреваются израильские ВВС, которые неоднократно осуществляли боевые вылеты в зоне контроля проправительственных сил.

В минувшие сутки шейхи местных племен города Абу-Хаммам осудили антинародную политику SDF и потребовали от курдских боевиков освобождения незаконно арестованных гражданских лиц, которые содержатся в лагерях формирования. Об этом сообщал Twitter-канал (MasarPressNet).

Военный источник в Twitter (DeirEzzor24) заявлял о том, что джихадисты ИГ совершили нападение на позиции Сирийской арабской армии (САА) в Сирийской пустыне. Как отмечалось, налет имел место недалеко от города Кобаджиб. Никакой информации о его последствиях все еще не поступало.

Провинция Даръа

Сирийцы, которые были вынуждены бежать после оккупации их родных населенных пунктов боевиками вооруженной оппозиции или связанных с ИГИЛ1 группировок, продолжают стремительно возвращаться в Сирию. Так, за прошлые сутки в САР прибыли более тысячи гражданских лиц: 621 из них пересек границу с Иорданией, остальные 456 выехали с территории Ливана.

Новый взрыв прогремел в Даръа на участке магистрали Тасиль — Нава. Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) передавал, что было активировано СВУ, заложенное в автобусе с сирийскими солдатами. К счастью, никто из военных САА не погиб. Во второй половине дня ответственность за его организацию взяли на себя террористы ИГ.

При содействии ЦПВС в Сирии прошли две гуманитарные акции. Первая имела место в городе Нава, жители которого получили 500 наборов с продовольствием. Вторая состоялась в населенном пункте Хан-Мамит в Алеппо.

Провинция Идлиб

В течение дня на юго-востоке Идлиба продолжились вооруженные столкновения между правительственными войсками и джихадистами исламистских бандформирований. Согласно данным Twitter-канала (AbdoZehn), утром разворачивались бои на подступах к населенному пункту Абу-Джурайф. Исламисты публиковали сообщения о потерях Сирийской арабской армии (САА) в этом районе, которые, однако, не получили официального подтверждения. Сообщалось о перестрелках на окраинах городов Кафр-Набаль, Тель-Маннас и Маар-Шурин.

Медиапортал Masar Press Agency заявлял о детонации автомобиля солдат САА на мине, заложенной исламистами. Взрыв прогремел поблизости от поселения Самке, которое перешло под контроль сил САР. Позднее также были освобождены деревни Халбан и Тель-Хатра.

В провинцию был переброшен новый военный конвой из Турции, состоящий из 85 автомобилей. По данным военного источника в Twitter (mohmad_rasheed), колонна военнослужащих и техники перешла через погранпереход «Кафр Лясин» и проследовала в направлении КПП, размещенных на окраинах зоны «Большого Идлиба» в Западном Алеппо.

Поступала информация о том, что турецким пограничникам, дежурившим на контрольно-пропускном пункте «Баб эль-Хава», удалось задержать семь террористок «Исламского государства», которые попытались пробраться на территорию Турции. Как отмечалось, женщины бежали из подконтрольного «Демократическим силам Сирии» (SDF) лагеря «Аль-Хол» в провинции Хасака.

Провинция Ракка

Накануне стало известно о том, что военные полицейские РФ заняли один из бывших опорных пунктов американских вооруженных сил на окраине деревни Тель ас-Самин к югу от Ракки. По информации агентства новостей РИА Новости, солдаты США оставили укрепрайон несколько дней назад. Российские военные готовы приступить к патрулированию территорий, чтобы пресечь деятельность подпольных групп террористов.

На севере от административного центра провинции произошло новое нападение на группу курдских радикалов. Twitter-канал (alkhabour21) передавал, что один из членов «демократических сил» был застрелен в пригороде Аль-Савама.

Провинция Хасака

Военный источник в сети Twitter (alkhabour21) сообщает о том, что неподалеку от города Камышлы возобновились стычки между населением и американскими военными. Жители деревни Дабана, через территорию которого проследовал патруль США, бросали камни в автомобили колонны. Никаких сведений о причинах начала конфликта все еще не поступало. Напомним, это не первая вооруженная конфронтация, которая вспыхнула в данном районе за эту неделю.

1 Организация запрещена на территории РФ.