ФАН публикует видео с места ДТП с автобусом в Липецкой области

Липецк, 26 декабря. Стали известны подробности ДТП на трассе ДОН с участием туристического автобуса: двое из 17 пассажиров оказались зажаты в салоне. Очевидцы передали Федеральному агентству новостей видео с места аварии.

Авария произошла вечером в четверг в Липецкой области на 356 км трассы М4 ДОН. Двухэтажный заказной туристический автобус Mercedes с иностранными номерами ехал из Москвы в Тбилиси. Согласно уточненным данным, в автобусе находились граждане Грузии.

Всего в салоне находились 17 пассажиров и водитель. Автобус съехал в кювет и перевернулся. Самостоятельно выбраться из салона смогли 15 человек. Двое оказались зажаты. Один из них не подает признаков жизни, второй получил травмы, их пытаются деблокировать из салона с помощью специальных инструментов спасатели.