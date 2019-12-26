Худрук «Современника» Галина Волчек умерла на 87-м году жизни

Москва, 26 декабря. Художественный руководитель московского театра «Современник» Галина Волчек скончалась на 87-м году жизни. Об этом Федеральному агентству новостей сообщил источник в театре.

Худрук недавно перенесла двухстороннее воспаление легких, а в 2014 году у нее случилась блокада сердца. Дата прощания и похорон пока не называется.

Волчек руководила «Современником» с 1989 года. Она успела оставить свой след в истории русского театра как актриса и как режиссер. Худрук «Современника» поставила такие спектакли, как «Обыкновенная история», «На дне», «Восхождение на Фудзияму», «Вишневый сад», «Три сестры», «Плаха» и «Пигмалион».

Отметим, что воспаление легких ранее также унесло жизнь художественного руководителя театра «Ленком» Марка Захарова, который скончался в сентябре. Последние дни жизни прославленный режиссер находился в Национальном медицинском исследовательском центре трансплантологии и искусственных органов имени академика В. И. Шумакова.