Сирия, 26 декабря. ИГ1* заявило о своей причастности ко взрыву в Даръа. Возобновились перестрелки между курдскими боевиками и союзниками Турции на севере Алеппо. САА разминировала почти три гектара территории в Даръа и Дамаске, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: разминировали почти три гектара территории в Даръа и Дамаске; продолжают борьбу с джихадистами в южной части Идлиба.

«Исламское государство»1: подозревается в установке СВУ в населенном пункте Джазрат Абу-Хамид в Дейр-эз-Зоре; заявило о причастности к организации взрыва на трассе Нава — Тасиль в Даръа.

Курдские вооруженные группировки: обмениваются ударами с союзниками Турции в северной части Алеппо; попытались задержать предполагаемых террористов ИГ к юго-востоку от Дейр-эз-Зора.

ВС Турции и протурецкие силы: завершили очередное патрулирование северных районов САР совместно с военной полицией РФ.

Провинция Алеппо

Военный источник в Twitter (euphratespost) сообщает о том, что в северной части САР завершилось очередное совместное патрулирование территорий силами военной полиции РФ и турецких солдат. Объединенные отряды проследовали из района Кобани на северо-востоке Алеппо в сторону города Тель-Абьяд в Ракке. Маршрут пролегал от населенного пункта Гариба до деревни Сирр Зори. Напомним, союзники осуществляют мониторинг обстановки в приграничных с Турцией районах с целью обеспечения безопасности мирных жителей по условиям российско-турецкого соглашения от 22 октября.

Тем временем на севере региона возобновились перестрелки между курдскими радикалами и протурецкими формированиями. Twitter-канал (step_agency) сообщает о столкновениях в районе города Тель-Рифат.

Провинция Дейр-эз-Зор

Поступила информация о взрыве на занимаемой курдскими боевиками территории к северо-западу от административного центра региона. Как передает на своей странице в сети Twitter военный источник (DeirEzzor24), детонация СВУ произошла в населенном пункте Джазрат Абу-Хамид. К счастью, никто из местных жителей не пострадал. В установке бомбы местные активисты подозревают террористов «Исламского государства», осуществляющих подпольную деятельность в составе «спящих ячеек».

Между тем в районе города Дибан, который находится на юго-востоке от Дейр-эз-Зора, произошла стычка между курдскими радикалами и предполагаемыми боевиками ИГ. Тот же источник сообщает, что во время преследования подозреваемых один из них был ранен, а другой бежал. Личность пострадавшего пока не была установлена.

Провинция Даръа

Telegram-канал (NovostiDamask) со ссылкой на подконтрольные ИГ медиапорталы передает, что ответственность за организацию взрыва, произошедшего на трассе Нава — Тасиль, взяли на себя боевики «Исламского государства». Кроме того, джихадисты утверждают, что детонация взрывного устройства привела к гибели двух сирийских военнослужащих. Тем не менее официальные сирийские СМИ заявляли лишь о наличии пострадавших. Напомним, многие военные эксперты полагают, что антиправительственные бандгруппы, действующие в данном районе, координируют свои подпольные вылазки с силами западного альянса, базирующимися на базе «Ат-Танф».

Саперы Сирийской арабской армии (САА) завершили еще один этап работ по зачистке местности в районе населенного пункта Земрин в Даръа, а также в соседнем Дамаске. В результате проведенных мероприятий было разминировано почти три гектара территории, а также уничтожены 43 взрывоопасных предмета.

Провинция Идлиб

В южной части Идлиба продолжаются вооруженные стычки между правительственными войсками и боевиками исламистских бандгрупп. Оппозиционный интернет-портал Step News Agency заявляет, что Сирийская арабская армия (САА) понесла потери во время столкновений, развернувшихся в районе Джарджаназа. Тем не менее официальные новостные порталы данную информацию не подтверждают.

В то же время противоборствующие стороны обмениваются ударами неподалеку от населенного пункта Ат-Тах. Напомним, начало полномасштабных боевых действий на данном направлении было спровоцировано джихадистами вооруженной оппозиции, которые не переставали нарушать режим прекращения огня, действующий на границах «Большого Идлиба».

1 Организация запрещена на территории РФ.