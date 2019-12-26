Украина заключила контракт с США на поставку новой партии ракетных комплексов Javelin

Киев, 26 декабря. Украина подписала контракт с США на поставку второй партии противотанковых ракетных комплексов Javelin. Об этом сообщил замглавы Минобороны Украины Анатолий Петренко.

«В течение четвертого квартала за счет сосредоточения ресурсов Минобороны Украины удалось заключить контракты на поставку второй партии противотанковых ракетных комплексов Javelin производства США», — рассказал он.

Петренко сообщил, что в уходящем году Киев реализовал два контракта «по программе иностранных военных продаж» с Вашингтоном и один контракт с агентством НАТО, передает НСН. По словам заместителя министра, украинские военные уже получили беспилотный летательный аппарат оперативного радиуса действия, комплекс для управления артиллерией, а также радиолокационную станцию для контрбатарейной борьбы.

Первый контракт на поставку ракетных комплексов Javelin Украина и США подписали в 2018 году. В рамках этого соглашения Вашингтон должен поставить Киеву 37 пусковых установок и свыше 200 ракет, пишет «Вечерняя Москва». Сумма контракта составила 47 миллионов долларов.

Ранее Госдеп США утвердил поставку Украине второй партии американского вооружения. Вашингтон должен продать украинской стороне 150 ракет Javelin и связанного с ними оборудования, а также обеспечить техническую поддержку. Стоимость второй партии вооружения составит 39 миллионов долларов, сообщает телеканал «360».