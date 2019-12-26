Путин пропустит Мюнхенскую конференцию по безопасности

Москва, 26 декабря. Президент РФ Владимир Путин не планирует ехать на Мюнхенскую конференцию по безопасности, которая состоится в феврале. Об этом в четверг заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

При этом он не стал уточнять причины, по которым российский лидер отказался ехать на конференцию, передает РИА Новости.

Напомним, что Мюнхенская конференция по безопасности проводится ежегодно с 1963 года. В 2007 году речь Путина, произнесенная в ходе мероприятия, вызвала широкий резонанс. Российский лидер тогда заявил, что однополярная модель мира, при которой США выступают в качестве «мирового жандарма» изжила себя и больше не работает. Он также обратил внимание на то, что Соединенные Штаты пытаются заменить международное право собственным законодательством, а западные государства консервируют экономическую отсталость стран третьего мира под видом «благотворительной помощи».

Путин также подчеркнул, что военная сила может применяться только в случае принятия соответствующего разрешения Совбезом ООН.

В 2016 году вместо президента на Мюнхенскую конференцию поехал премьер-министр Дмитрий Медведев, а в последние годы Россию там представляет министр иностранных дел Сергей Лавров.