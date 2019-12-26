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Кемеровчанка бросила трехмесячную дочь на обочине трассы

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Кемеровчанка бросила трехмесячную дочь на обочине трассы

Кемерово, 26 декабря. В Кемерово правоохранители и волонтеры разыскивают трехмесячного ребенка, оставленного матерью на обочине трассы Кемерово — Томск. Кемеровчанка посчитала, что ее дочь умерла, и оставила ее в снегу у проезжей части.

По данному факту возбуждено уголовное дело. По информации следствия, 36-летняя кемеровчанка и ее трехмесячная дочь уехали на машине и пропали. Автомобиль был задержан на границе с Томской областью, но в салоне ребенка не оказалось, передает «Газета Кемерова».

Женщина рассказала следователям, что дочь поперхнулась. По ее словам, девочка умерла, поэтому она решила оставить тело ребенка на обочине дороги. 

Напомним, с 25-го на 26 декабря в Кузбассе похолодало до -20 градусов.

 

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