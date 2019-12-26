Военные США и России вступили в схватку в сирийской Хасаке

Дамаск, 26 декабря. Конфликт между военными США и России произошел в сирийской провинции Хасака. Столкновение переросло в рукопашную схватку, сообщила скандально известная оппозиционная организация «Сирийская обсерватория по правам человека» (SOHR).

По данным организации, причиной драки между военными РФ и США стало то, что обе стороны оказались в одном и том же районе.

Источники SOHR утверждают, что американские военнослужащие в городе Тель-Тамер опрашивали местное население. В присутствии переводчика они хотели узнать мнение жителей о силах США в регионе.

«Источники подтвердили, что все местные жители описали войска США как предателей. (...) Это совпало с присутствием русских солдат в том же районе, в котором возник конфликт, переросший в рукопашную схватку», — говорится в сообщении организации.

Российские СМИ запросили у своих источников подтверждение представленной информации. Им сообщили, что инцидент был, но «ничего серьезного не произошло».

Федеральное агентство новостей ранее на основе собранной в Сирии обширной доказательной базы выпустило ряд расследований, в рамках одного из которых раскрыло объемы помощи, оказываемой ИГ1 американской стороной. Выяснилось, что военные США принимали непосредственное участие в создании, поддержке и финансировании террористической группировки.

Корреспондентам ФАН также удалось собрать доказательства связи с террористами ИГ журналиста «Новой газеты» и автора фейков про ЧВК «Вагнера» Дениса Короткова и его спонсора, беглого олигарха Михаила Ходорковского. В другом материале ФАН рассказал об активной борьбе России против терроризма, в том числе об успехе кампании в Сирии.

В совсем недавно вышедшем расследовании говорится о созданной США сети русскоязычных СМИ, распространяющих недостоверную информацию об операции РФ в Сирии.

1 Организация запрещена на территории РФ.