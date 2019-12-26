Путин и Нетаньяху обсудили ситуацию в Иране и Сирии

Москва, 26 декабря. Президент РФ Владимир Путин в четверг провел телефонные переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Лидеры двух стран обсудили некоторые вопросы двусторонних отношений, подготовку к визиту Путина в Израиль, после чего обменялись поздравлениями. Путин поздравил Нетаньяху с Ханукой, а премьер Израиля поздравил российского лидера с наступающим Новым Годом и Рождеством.

Пресс-служба Нетаньяху приводит дополнительные детали разговора. По информации израильской стороны, политики также затронули тему Ирана и Сирии. Вероятнее всего, речь шла об ударах израильской авиации по территории САР.

Кроме того, глава правительства еврейского государства попросил Путина освободить израильтянку Нааму Исасхар, которая осуждена в России.

«Премьер-министр вновь обратился к президенту РФ с просьбой об освобождении Наамы Исасхар», — пишет пресс-служба Нетаньяху в Facebook.

Напомним, что 25-летняя девушка, которая в апреле этого года направлялась из Дели в Тель-Авив с пересадкой в России, была задержана в «Шереметьево». В октябре ее приговорили к 7,5 годам колонии общего режима за хранение и контрабанду наркотиков. В октябре президент Израиля Реувен Ривлин попросил Путина помиловать Исасхар.