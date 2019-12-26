Эксперт объяснил, почему задержка строительства «Северного потока — 2» не критична

«Северный поток — 2» будет достроен вне зависимости от введенных против него санкций США, заявил глава Минэнерго России Александр Новак. Заключение соглашений «Газпрома» с «Нафтогазом» по транзиту газа через Украину может стать «окном возможностей» для завершения проекта. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей рассказал руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности Александр Пасечник.

Преждевременно говорить, что швейцарская компания Allseas не сможет достроить «Северный поток – 2», считает Новак. По его словам, они «приостановили работы, чтобы исключить риски санкций».

«Независимо от санкций газопровод будет достроен, осталось уложить чуть менее 160 километров трубы», — сказал он.

В настоящий момент Allseas ждет разъяснений по поводу санкций от министерства финансов США, рассказывает глава Минэнерго.

Основа уверенности российского министра, по словам Александра Пасечника, может заключаться в том, что проект уже находится в высокой степени готовности. Он подчеркивает, что отсутствие судов-трубоукладчиков не является существенной проблемой для завершения строительства «Северного потока – 2».

«Осталось достроить датский участок, который является мелководьем, — рассказал Пасечник. — Необходимо проложить около 70 километров газопровода по двум трубам. Для этого есть альтернативные суда-трубоукладчики, которые можно найти. Не обязательно это будут те, кто изначально работал на проекте. Вроде бы звучало, что «Газпром» имеет несколько таких судов. Конечно, они не такие функциональные, как у швейцарцев, но ими можно работать на мелководье. Остается только их перегнать туда».

К тому же нельзя исключать вариант кооперации России с Евросоюзом, который предполагает завершение стройки, несмотря на «санкционный навес» США, считает эксперт. При этом сейчас «пасьянс» складывается относительно в пользу задержки строительства газопровода.

«Задержка не критична, потому что «Газпром» пошел на сближение с Украиной по транзиту, который уже на днях будет оформлен. Таким образом, в украинском транзите может быть окно возможностей для завершения «Северного потока – 2». Он позволяет спокойно работать над его строительством. В этом плане имеется как минимум год в запасе для достраивания газопровода. 65 млдр кубометров газа планируется прокачивать в 2020 году по украинской газотранспортной системе. Поэтому уже нет такой острой необходимости, чтобы пустить газ по газопроводу до конца 2019 года. Также заработает «Турецкий поток», и этих мощностей будет достаточно», — добавил собеседник ФАН.

Напомним, Сенат Конгресса США принял закон об оборонном бюджете на 2020 год, который предусматривает санкции против проектов «Северный поток – 2» и «Турецкий поток». На текущий момент швейцарская компания Allseas, которая занималась укладкой трубы для газопровода «СП – 2», приостановила работу и отвела суда из Балтийского моря.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что санкции США против строительства российского газопровода являются неприемлемыми для России. К тому же в стране есть мощности, позволяющие довести до финала строительство проекта, заявил он.