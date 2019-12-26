Емельяненко объявил младшего брата «мертвым»

Москва, 26 декабря. Российский боец смешанного стиля (ММА) Федор Емельяненко резко высказался о конфликте с братом Александром. Спортсмен заявил, что для него родственник умер.

«Для меня на сегодняшний день Александр мертв», — объявил Емельяненко-старший.

Говоря о брате, он вспомнил притчу о двух сыновьях, один из которых бездумно растратил полученные от отца богатства, но впоследствии раскаялся и был прощен. Боец признался, что молится о том, чтобы брат «нашел себя».

Спортсмен призвал родственника перед попытками примириться с ним лично сначала извиниться перед «теми, кого он изнасиловал, оскорбил, обидел, на деньги обманул и так далее». По мнению Емельяненко, это позволит Александру снова «увидеть вокруг себя людей».

В октябре Александр Емельяненко заверил журналистов, что помирился со старшим братом. В частности, он описал телефонный разговор с ним, в ходе которого родственники якобы выяснили отношения.

Взаимоотношения между братьями испортились в 2017 году. Тогда Александр выступил против окружения Федора. Он назвал людей вокруг брата подхалимами и раскритиковал того за отказ вступаться за него в ссоре с другим российским тяжеловесом Сергеем Харитоновым. Емельяненко-старший в ответ выступил с открытым письмом, в котором назвал брата Иудой.

Ранее за Александром закрепилось другое, не менее неприятное прозвище — «Смерть». В интервью порталу «МИР 24» спортсмен рассказал, что это негласное имя ему придумал народ, и были случаи, когда именно так его объявляли перед началом боя.

Сейчас оба брата продолжают спортивную карьеру в единоборствах. 29 декабря 43-летний Федор проведет бой с американцем Квинтоном Джексоном в совместном турнире Bellator и Rizin в Токио.