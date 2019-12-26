Назван самый популярный смартфон среди россиян

Москва, 26 декабря. Samsung Galaxy A50 оказался наиболее продаваемым смартфоном 2019 года в России. В этом году россияне отдавали предпочтение производителям смартфонов, с которыми давно знакомы.

Восемь из десяти проданных телефонов пришлись на компании Samsung, Apple, Huawei, Honor и Xiaomi. Об этом телеканалу «360» рассказали в пресс-службе Группы «М.Видео-Эльдорадо».

Самыми востребованными стали модели стоимостью 10-20 тысяч рублей и флагманы дороже 50 тысяч рублей. Внимание россиян было приковано к экземплярам с памятью более 128 гигабайт и экраном более шести дюймов.

Кроме того, покупатели стали требовательнее к параметрам основной камеры. Спросом пользовались телефоны с матрицей от 16 мегапикселей.

Помимо этого, покупатели отдают предпочтение стандартам связи 4G (93%) и двум слотам для SIM-карты (90%).

В плане дизайна наиболее удобными и привлекательными оказались безрамочные девайсы.

Ранее ФАН сообщал, что эксперты проанализировали рейтинг смартфонов и выяснили, какие девайсы остались недооценены пользователями. Специалисты заметили, что гаджеты, попавшие в список, могут конкурировать с топовыми моделями.