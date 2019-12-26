Матвиенко пригрозила Эстонии «чувствительным ответом» за давление на журналистов РФ

Москва, 26 декабря. Российские власти могут принять ответные меры, если Эстония не прекратит оказывать давление на журналистов из РФ. Об этом в четверг заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Она выразила надежду на то, что Таллин изменит свою политику. В противном случае Москва оставляет за собой право на «чувствительный ответ».

«В противном случае мы точно примем адекватные ответные меры, они будут жесткие, потому что больше мириться с подобного рода действиями, притеснением СМИ, просто недопустимо. Эти меры точно будут чувствительные», — отметила Матвиенко.

Председатель верхней палаты российского парламента добавила, что преследование журналистов негативно сказывается на отношениях между двумя странами, передает Пятый канал.

Напомним, что после внесения гендиректора МИА «Россия сегодня» Дмитрия Киселева в европейский санкционный список власти Эстонии попытались выдворить журналистов Sputnik из страны. Сперва эстонские филиалы зарубежных банков заморозили переводы средств местному бюро Sputnik. Затем арендодатель потребовал, чтобы российские журналисты до конца февраля покинули офис. После этого появилась информация, что Таллин грозит сотрудникам СМИ уголовным преследованием, если они не прекратят работу.

Совет Федерации уже направил по этому поводу письма в ОБСЕ и Совет Европы. Российские сенаторы просят оказать влияние на Эстонию для прекращения угроз в адрес журналистов и попыток ограничить их деятельность.