Российские СМИ запросили у Турции доказательства присутствия ЧВК «Вагнера» в Ливии

Москва, 26 декабря. Российские СМИ запросили у Анкары данные по ЧВК «Вагнера», которая, по утверждению президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, «действует в Ливии».

Серия запросов направлена турецким чиновникам и представителям бизнеса. В частности, просьбу документально подтвердить или же опровергнуть слова главы Турции получили его пресс-секретарь Ибрагим Калын и посольство страны в Москве.

Запросы направила редакция издания «Экономика Сегодня», которая также обратилась к турецким компаниям Baykar Makina и BMC.

«Их бронетехника и боевые беспилотники поставлены в Ливию этим летом в обход резолюции Совета Безопасности ООН», — уточнили в СМИ.

Руководителей компаний попросили объяснить, какие меры они предпримут для пресечения подобных поставок в дальнейшем и для возврата партии, уже полученной так называемым Правительством национального согласия (ПНС) Ливии, которое уличили в тесных связях с террористами.

Напомним, на встрече со студентами университета Билькент в Анкаре турецкий президент сообщил, что Анкара отправит Вооруженные силы страны в Ливию в том случае, если глава ПНС Ливии Файез Саррадж попросит об этом. Эрдоган уточнил, что в настоящее время в Ливии якобы уже «находится ЧВК «Вагнер» из России», поэтому Турция может последовать этому примеру.

Многие эксперты посчитали, что Эрдоган использует вброс о ЧВК «Вагнера», чтобы обосновать вторжение Турции в Ливию для получения ее ресурсов, в частности нефти, а также оправдать свои связи с террористами ПНС Ливии.

Так называемое «правительство» было искусственно сформированного при поддержке всего лишь 12 стран — участниц ООН. ПНС Ливии, как и его главу Сарраджа, неоднократно уличали в связях с запрещенными в РФ организациями «Исламское государство»1, «Аль-Каида»1, «Братья-мусульмане»1.

В 2014 году Ливийская национальная армия (ЛНА) под командованием маршала Халифы Хафтара начала контртеррористическую операцию «Аль-Карама», целью которой является освобождение Ливии от террористов, захвативших часть республики после государственного переворота в 2011 году.

В конце ноября 2019 года в Стамбуле состоялась встреча Эрдогана с Сарраджем. По итогам переговоров были подписаны соглашения о «Безопасности и военном сотрудничестве», а также об «Ограничении юрисдикции на море».

1 Организация запрещена на территории РФ.