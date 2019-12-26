Как реагировать медиа в чрезвычайных ситуациях? ФАН-ТВ

В Общественной палате РФ прошел круглый стол на тему «Осторожно, терроризм! Возможно ли саморегулирование для реализации принципа нулевой терпимости в Сети». Тема актуальна и созрела для обсуждений давно, но окончательным поводом для проведения круглого стола стал инцидент со стрельбой на Лубянке в Москве.

«Сложность штуки в том, что, на мой взгляд, в любой чрезвычайной ситуации мы всегда будем сталкиваться с подобными вбросами, фейками. Причем часто они могут возникать не специально. Люди находятся на месте происшествия, у них, разумеется нет полной картинки о происходящем. В тот момент, когда все происходит, ни у кого нет полной картины происходящего, и в первые минуты задача любого телеграмщика дать первыми информацию. Часто она не проверена, но важно дать первыми. Тут случай сложен тем, что мы не застрахованы никогда. И в следующих ситуациях будут получаться точно такие же вещи», — отметил эксперт по управлению репутации в интернете Самсон Шоладеми.

19 декабря в центре Москвы мужчина открыл стрельбу в сторону сотрудников правоохранительных органов. Информацию об этом мгновенно начали распространять в Сети, помимо факта стрельбы в интернет попали и сообщения об угрозах, количестве террористов и пострадавших. Эти данные не были проверены и подтверждены, однако активно транслировались в традиционных СМИ со ссылками на соцсети и telegram-каналы. В желании как можно скорее дать новость или выпустить эксклюзив, многие СМИ не замечали большого количества фейковых вбросов. После сообщения о гибели сотрудника ФСБ некоторые пользователи Сети писали язвительные комментарии, глумились над жертвами и оставляли оскорбительные записи.

«Telegram-каналы в тот вечер сработали гораздо быстрее, чем официальные каналы. Другой вопрос в том, что у нас не проработан механизм действия в этих ситуациях. Когда человек ответственно относится к своим читателям, хочет, чтобы они получали достоверную информацию быстро. Личный выбор каждого автора: находишься ты на стороне добра или зла. Кто-то будет ориентироваться чисто на информацию госорганов, и это тоже будет плюс. Мне кажется, надо создать какой-то сектор легального блогерства, и тогда у них появятся и права, и обязательства», — заключил ведущий авторского telegram-канала «Политджойстик» Марат Баширов.

Главный вопрос, который стоял перед участниками круглого стола — как действовать в чрезвычайных ситуациях журналистам. Транслировать информацию от силовиков? Сообщать, как обеспечить безопасность себе и своим детям? Все это возможные варианты, но в профессиональном медиа-сообществе не должно быть места фейку ради хайпа.

