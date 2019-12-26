Индексация пенсий в 2020 году. Инфографика ФАН

Федеральное агентство новостей рассказывает, кому, насколько и когда повысят пенсии в 2020 году.

В наступающем 2020 году пенсии россиян будут увеличены. Но индексация пройдет в несколько этап и затронет не всех сразу.

С 1 января 2020 года вырастут страховые пенсии неработающих граждан. Их проиндексируют на 6,5 процента. В среднем прибавка составит одну тысячу рублей. Благодаря этому средний размер страховой пенсии в России составит 15375,86 рублей вместо нынешних 14614,5 рублей.

С 1 февраля на 3,8 процента будут проиндексированы ежемесячная денежная выплата (ЕДВ), которую получают в том числе инвалиды, ветераны, Герои СССР и России, а также стоимость набора социальных услуг.

С 1 апреля 2020 года вырастут и социальные пенсии, которые назначены гражданам, не набравшим для получения страховых пенсий необходимого количества пенсионных баллов. Социальные пенсии предполагается проиндексировать на семь процентов. Благодаря этому средний размер социальной пенсии в России составит 9925,35 рублей.

Наконец, пенсии работающих пенсионеров будут пересчитаны с 1 августа 2020 года. Их увеличение напрямую зависит от суммы страховых взносов, которые за работающего пенсионера перечислил в Пенсионный фонд России работодатель. Речь идет о годовом периоде.

О том, что еще ожидает российских пенсионеров в 2020 году, читайте в материале ФАН. Как будут повышать оклады и пенсии военных, можно узнать здесь.