Сирия, 27 декабря. Боевики «ан-Нусры»*** ударили по мирному населенному пункту Аль-Кардаха в Латакии. ИГ1* заявило о нападении на военную базу США в Аш-Шаддади в Хасаке. Неизвестные атаковали курдских радикалов в Дейр-эз-Зоре, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: продолжают вести бои с джихадистами на границах «Большого Идлиба».

«Тахрир аш-Шам»: обстреляла населенный пункт Аль-Кардаха на севере Латакии; публикует сообщения о потерях САА в военной технике на юго-востоке Идлиба.

«Исламское государство»1: заявило о нападении на военную базу США у Аш-Шаддади на юге Хасаки: подозревается в организации взрыва в Хасаке.

Курдские вооруженные группировки: подверглись нападению неизвестных у города Аль-Хаваидж в Дейр-эз-Зоре.

Провинция Латакия

В северной части региона возобновились вооруженные столкновения на линии соприкосновения сил Сирийской арабской армии (САА) и боевиков террористического объединения «Тахрир аш-Шам», на стороне которого также выступает запрещенная в РФ группировка «Исламская партия Туркестана». Как передает Twitter-канал (NovostiDamask), боевики открыли огонь по родному городу президента САР Башара Асада Аль-Кардаха из ракетных установок «Град». О возможных жертвах среди мирного населения пока ничего неизвестно. Таким образом, джихадисты не перестают провоцировать стычки на данном направлении.

Провинция Дейр-эз-Зор

Военный источник в сети Twitter (NedaaAlfurat) сообщает о том, что в зоне контроля «Демократических сил Сирии»**** (SDF) произошла очередная вылазка неизвестных. Группа вооруженных людей в масках организовала нападение на курдских радикалов поблизости от контрольно-пропускного пункта, размещенного на окраине города Аль-Хаваидж. По предварительным данным, несколько человек пострадали. Подробности случившегося пока выясняются.

Поступила информация о завершении ремонтных работ на электроподстанции в населенном пункте Бгелия, проведенных при содействии российского Центра по примирению враждующих сторон. Об этом сообщает официальный Facebook-канал Минобороны РФ (mod.mil.rus). Напомним, районы Дейр-эз-Зора, прежде находившиеся в оккупации боевиков «Исламского государства», сильно пострадали от рук террористов.

Провинция Идлиб

Исламисты вооруженной оппозиции вновь публикуют неподтвержденные сообщения о потерях сил САР во время столкновений на юго-востоке провинции. Так, оппозиционный медиапортал Step News Agency заявляет о повреждении танка Сирийской арабской армии (САА) в районе населенного пункта Абу-Джариф, вокруг которого накануне разворачивались ожесточенные бои. Кроме того, тот же источник сообщает об уничтожении ракетной установки Сирийской арабской армии (САА) недалеко от города Ат-Тах. Однако пока эта информация нуждается в проверке.

Провинция Хасака

Telegram-канал (NovostiDamask), ссылаясь на связанные с ИГИЛ1 источники, заявляет о том, что террористы «Исламского государства» совершили нападение на американскую военную базу в городе Аш-Шаддади в южной части Хасаки. Военный объект подвергся ракетным обстрелам. Информация о потерях вооруженных сил США в живой силе или военной технике пока выясняется. Напомним, в районах, подконтрольных «Демократическим силам Сирии» (SDF), нередко наблюдаются вылазки так называемых спящих ячеек террористической группировки.

Между тем в южной части провинции произошел взрыв мины. Согласно сведениям информагентства Syrian Network for Human Rights, детонировало СВУ, заложенное в населенном пункте Ад-Дашиша, что привело к гибели одного из местных жителей по имени Юнус аль-Абейда. Обстоятельства случившегося в настоящий момент выясняются. Однако местные активисты уверены, что к организации взрыва имеют отношение боевики «Исламского государства».

1 Организация запрещена на территории РФ.