ФАН попросил турецкие ведомства разъяснить ситуацию с поставкой оружия ПНС Ливии

Редакция Федерального агентства новостей отправила запросы турецким ведомствам и компаниям с просьбой разъяснить ситуацию с поставками Анкарой оружия террористическому Правительству национального согласия Ливии (ПНС).

25 декабря в турецком правительственном вестнике Resmigazete было опубликовано заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, в котором он сообщил о готовности направить в Ливию турецких военных в случае соответствующего запроса со стороны так называемого ПНС. Также Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что в Ливии якобы находятся бойцы ЧВК «Вагнера».

Кроме того, глава искусственно созданного ПНС Ливии Файез Саррадж подтвердил, что обращался к Турции за военной помощью. Эрдоган и Саррадж подписали документ о сотрудничестве, который предусматривает поставки оружия террористам ПНС Ливии.

Отдел расследований ФАН выяснил, что Турция направляет в Триполи не только оружие, но и наемников и инструкторов. Также Анкара помогает перебрасывать боевиков из Сирии в Ливию для противостояния Ливийской национальной армии (ЛНА), которая ведет в стране антитеррористическую операцию под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара.

В связи с этими фактами ФАН обратился к турецким ведомствам со следующими вопросами:

Какими доказательствами о присутствии ЧВК «Вагнера» в Ливии располагают турецкие власти?

Почему Турция оказывает вооруженную поддержку ПНС, несмотря на эмбарго, наложенные ООН?

Можете ли вы подтвердить, что Анкара оказывает поддержку боевикам в Ливии поставками вооружений, военной техникой и солдатами?

Первый запрос ФАН направил Ибрагиму Калыну — пресс-секретарю президента Турции. Также наша редакция послала запросы в администрацию Турецкой Республики, в посольство Турции в России и в пресс-службу турецкого Минобороны.

Кроме того, ФАН направил запросы председателю правления оружейной компании Baykar Makina Оздемиру Байрактару и владельцу компании ВМС Э.Санчаку. Наша редакция уточнила, могут ли эти компании подтвердить, что Анкара поставляет произведенное ими вооружение террористам ПНС Ливии, а также как в организациях относятся к тому, что это оружие оказалось у захвативших Триполи бандитов в обход эмбарго ООН.