Москва, 26 декабря. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Италии Джузеппе Конте провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили ситуацию в Ливии, некоторые аспекты текущей обстановки в Сирии, итоги «нормандского саммита», а также рассмотрели ключевые вопросы двусторонней повестки дня. Об этом рассказали в Кремле.

«Состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Председателем Совета министров Итальянской Республики Джузеппе Конте», — сообщили в Кремле.

Говоря о Ливии, стороны акцентировали внимание на необходимости разрешения кризиса в государстве мирным путем. В связи с этим Путин и Конте выразили поддержку усилиям международного сообщества по содействию в урегулировании внутриливийского конфликта при посредничестве ООН.

Участники переговоров также частично затронули нынешнюю обстановку в Сирии, где продолжается совместное российско-турецкое патрулирование и восстановление инфраструктуры.

По просьбе итальянского премьер-министра российский лидер рассказал об итогах саммита «нормандской четверки», который состоялся 9 декабря в Париже.

Собеседники сошлись во мнении, что для урегулирования ситуации на юго-востоке Украины необходимо последовательно выполнять Минские соглашения и следовать достигнутым в рамках «нормандского формата» договоренностям, прежде всего, по обеспечению на постоянной основе действия особого статуса Донбасса с его закреплением в Конституции Украины.

Кроме того, представители двух государств рассмотрели ключевые вопросы двусторонней повестки дня и подтвердили обоюдный настрой на дальнейшее развитие российско-итальянского сотрудничества.

В Кремле отметили, что Путин и Конте также тепло поздравили друг друга по случаю рождественских и новогодних праздников и условились продолжать контакты на различных уровнях.