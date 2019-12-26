Захарова назвала преступлением против истории слова главы МИД Франции об СССР

Москва, 26 декабря. Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала недопустимым заявление главы МИД Франции Жан-Ива Ле Дриана, который сравнил действия СССР в Европе с действиями нацистской Германии.

Она подчеркнула, что французская сторона, которая призывает бороться с переписыванием истории, на практике сама занимается ревизионизмом, ставя знак равенства между нацистской оккупацией и созданием социалистического блока.

«Уподоблять годы гитлеровской оккупации Чехословакии и Польши периоду существования в этих странах республик народной демократии является недопустимым. Это и есть преступление против истории, и никакого отношения к объективным историческим подходам такая позиция не имеет», — отметила Захарова.

Напомним, что 6 декабря Ле Дриан выступил в Праге на конференции «После 1989 года: Надежды и разочарования после революций». В своей речи он упомянул пакт Молотова-Риббентропа, а также «нацистские и советские оккупации в Европе, существующие вначале параллельно, а затем сменившие одна другую».

Примечательно, что это уже не первая попытка Европы пересмотреть роль СССР в жизни послевоенной Европы. В сентябре Европарламент принял резолюцию о том, что нацизм и фашизм приравниваются к советскому режиму. В ЕП их вместе назвали тоталитарными. В Брюсселе предложили праздновать День борьбы с тоталитаризмом.

Президент РФ Владимир Путин назвал резолюцию Европарламента «верхом цинизма». Российский лидер подчеркнул, что подобный вывод могли сделать только люди, совершенно не знающие историю.