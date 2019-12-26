Киев, 26 декабря. Украина и республики Донбасса согласовали дату обмена пленными, которая пройдет по формуле «всех установленных на всех установленных». Об этом сообщили СМИ со ссылкой на источники.

По словам одного из них, детали предстоящего процесса прорабатываются, но дата более не является предметом дискуссии.

«Договорились провести обмен 29 декабря, если, конечно, не произойдет что-нибудь непредвиденное», — заявил источник.

До 29 декабря предстоит выполнить еще одну процедуру. Дело в том, что около 40 человек из тех, кого Украина собирается передать республикам Донбасса, попросили исключить их из списков на обмен. Предстоит выяснить, отказались ли они добровольно.

Стороны не называют точное количество граждан, которые будут переданы в рамках обмена.

Гражданская война на Украине длится с 2014 года, когда Киев развернул против Донецкой и Луганской народных республик военную кампанию. Причиной стало непринятие Донецком и Луганском государственного переворота на Украине. За годы боевых действий погибли свыше 13 тысяч человек, передавали в ООН.

Киев и Донбасс согласовали условия освобождения и обмена пленными по формуле «все установленные на всех установленных» в начале недели. В ЛНР считают, что переговоры сорваны, так как Украина проигнорировала договоренности, достигнутые на парижском саммите «нормандской четверки», и до сих пор не выработала механизм процессуальной очистки людей, которые подлежат обмену. Так, человека могут освободить, а потом преследовать по украинским законам.