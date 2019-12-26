ФАН продолжает следить за переброской террористов в Ливию

Турецкие власти оказывают все большую поддержку так называемому Правительству национального согласия Ливии, преследуя собственные геополитические цели в регионе. Об этом в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей заявил политолог, кандидат исторических наук, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов. Он добавил, что вслед за переброской джихадистов из САР в Триполи через территорию Туниса может начаться полноценное вторжение регулярной армии Турции в Ливию.

«В настоящий момент резко увеличилась активность Турции по всем направлениям, связанным с поддержкой Сарраджа. Есть явственные признаки того, что Анкара и дальше собирается продолжать такого рода деятельность и таким образом реализовывать свои интересы в Северной Африке. Турция сейчас фактически создает основу для активного включения в ливийский конфликт. Боевики, которые сейчас перебрасываются в Триполи из Сирии — это только первая часть. Вполне возможно, что за ними в дальнейшем последуют уже турецкие войсковые соединения», — считает эксперт.

Напомним, накануне официальный представитель Ливийской национальной армии (ЛНА) генерал Ахмад аль-Мисмари обвинил турецкие спецслужбы в продолжении переброски в Ливию радикальных исламистов запрещенных в России террористических организаций «Исламское государство»1 и «Джебхат ан-Нусра»1 через аэропорт Туниса.

Редакция ФАН обнаружила, что за последнюю неделю число авиарейсов с «сирийскими туристами», прибывающими в Триполи из Турции через тунисский аэропорт, значительно увеличилось. Так, по информации журналистов, только за вчерашний день террористы ПНС Ливии пополнили свои ряды 660 боевиками, прилетевшими из Туниса несколькими гражданскими авиалайнерами. Примечательно, что Анкара всячески пытается скрывать переброски исламистов, вероятно, опасаясь реакции международного сообщества. Для надежности ряд рейсов выполнялся с отключенным трекинговым оборудованием, о чем свидетельствуют данные сервиса Flightradar24.

По словам собеседника ФАН, Анкара намеренно пытается скрыть факты, подтверждающие военную и прочую помощь, оказываемую оккупационному «правительству» Триполи. Тем не менее, как заметил политолог, избежать обнародования этого преступления Турции не удалось, поскольку это довольно непростая операция.

«Переброска боевиков авиалайнерами — не самый эффективный способ, но Турция использует все подручные средства, которые у нее есть. На самом деле, подобного рода операции по скрытной переброске значительных военизированных групп — достаточно непростая задача, которую сложно осуществить любой стране, в том числе и Турции», — резюмировал Владимир Шаповалов.

Попытку Турции скрыть масштабные перемещения джихадистов через тунисский аэропорт также прокомментировал доцент РЭУ имени Г.В. Плеханова, член экспертного совета организации «Офицеры России» Александр Перенджиев.

«Тунис является перевалочной базой для террористов. Там даже имеются специальные базы для отдыха боевиков, и специально для них создана необходимая теневая инфраструктура, возможно, даже проводится военная подготовка радикалов. Тунис давно является связывающим звеном между Триполи и Алжиром, где вовсю действуют бандформирования. Я уже и раньше говорил, что между Тунисом, Алжиром и Ливией выстраивается целая террористическая инфраструктура, к которой теперь подключилась и Турция. Анкара, конечно, не пришла на какую-то неподготовленную «площадку», но теперь занимается ее активным расширением, чтобы продвигать свои интересы. Речь сейчас идет не просто о перелетах самолетов, здесь затрагивается тема влияния Турции в странах Магриба. Поэтому не просто так этим вопросом сильно озаботился Египет, а Греция выражает недовольство тем, что все эти террористические маршруты проходят через ее острова, что является угрозой для ее национальной безопасности. Теперь каждый раз все новые и новые факты будут подтверждать те преступные действия, которые совершает Турция в Северной Африке», — подытожил Перенджиев.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Турция пренебрегает эмбарго на поставки любых вооружений в Ливию, введенным еще в 2011 году. Анкара, преследуя собственные геополитические региональные интересы, по-прежнему снабжает бандформирования ПНС Ливии, оккупировавшие Триполи, стрелковым и тяжелым оружием, боеприпасами, военной техникой и даже беспилотными летательными аппаратами. Более того, неоднократно подтверждалась переброска турецкими властями джихадистов «Исламского государства» (запрещена в РФ) из Сирии на территорию Ливии, где уже действуют различные бандформирования марионеточного оккупационного триполитанского режима, называющего себя «Правительством национального согласия». Федеральное агентство новостей продолжает следить и собирать факты о вмешательстве Турции в дела Ливии.

С апреля текущего года Ливийская национальная армия под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара проводит очередной этап контртеррористической операции «Аль-Карама», ключевой задачей которой является вытеснение с территории североафриканского государства всех незаконных вооруженных бандформирований, захвативших Триполи.

1 Организация запрещена на территории РФ.