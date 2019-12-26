Ансамбль имени Александрова даст семь концертов в Канаде

Москва, 26 декабря. Ансамбль песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова начинает рождественские гастроли в Канаде. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

В ведомстве рассказали, что за время тура коллектив даст семь выступлений в концертном зале Montreal Gazette. Перед каждым концертом хор и оркестр ансамбля будут исполнять государственные гимны двух стран — России и Канады.

Для канадских гастролей коллектив подготовил специальную программу, в которую вошли самые известные военные и русские народные песни: «Катюша», «Смуглянка», «Полюшко», «Ах ты, степь широкая», «Коробейники», а также старинные романсы «Очи черные», «Вдоль по Питерской», «Дорогой длинною» и «Эй, ямщик, гони-ка к «Яру».

Согласно традиции, на каждом выступлении артисты будут исполнять песни на языке зрителей. В Канаде два официальных языка — английский и французский, поэтому хиты Jingle Bells, Yellow Submarine и White Christmas вокалисты споют на английском, а Mon beau sapin и Mon Pei — на французском.

Кроме того, в концертах вместе с участниками коллектива будет выступать франкоканадская популярная певица Изабель Буле, сообщили в Минобороны.

Поездка в Канаду для ансамбля не станет первой. За всю историю существования российский коллектив побывал в стране 11 раз и выступил в 26 городах. Первые гастроли состоялись в 1961 году.

В марте этого года ансамбль имени Александрова с триумфальным успехом выступил в Турции. Концерт легендарного российского коллектива состоялся в рамках перекрестного Года культуры и туризма двух стран. В Анкару приехал коллектив в составе 120 человек: певцы, танцовщики и музыканты.